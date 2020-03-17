Sivasspor'un 28 maçlık gol serisi sona erdi
Süper Lig'de dün Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, 28 maç sonra bir lig mücadelesini gol atamadan tamamladı.
Süper Lig'de 49 puanla zirve yarışının içinde yer alan kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle dikkati çekiyor.
Ligde 3'ü geçen, 25'i bu sezon olmak üzere 28 karşılaşmada da gol atma başarısı gösteren Sivas ekibi, 26. haftada dün deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilerek bu seriyi sürdüremedi.
Sivasspor bu sezon ligde geride kalan 26 haftada 47 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 29 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bundan önce, geçen sezonun 31. haftasında 3 Mayıs 2019'da sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol sevinci yaşayamamıştı.
Öte yandan şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile 1-1, Galatasaray'ın ise Beşiktaş ile golsüz berabere kaldığı haftada puan kaybı yaşayan kırmızı-beyazlılar, zirve yarışında yara aldı.
- 17.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor'un 28 maçlık gol serisi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.