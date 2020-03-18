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18 Mart 2020, Çarşamba
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Seri sonu

Seri sonu

'a deplasmanda1-0 yenilen ve şampiyonluk yarışında yara alan , 28 maçlık gol atma serisini de yitirdi.

'a deplasmanda1-0 yenilen ve şampiyonluk yarışında yara alan , 28 maçlık gol atma serisini de yitirdi. Kırmızı-beyazlılar, 'de 3'ü geçen, 25'i bu sezon olmak üzere 28 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başarmıştı.
  1. 18.3.2020
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