Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak ettik
Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İstedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını belirten Çalımbay, "Bizim için iyi bir fırsattı ama bu oyunla devam edemezdik. Çok şaşırdım, bu kadar bireysel hata yapmamamız lazımdı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı. Hak ettiğimiz mağlubiyet aldık" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşısında ortaya koydukları futbolla mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.
"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"
Bazı oyuncularının beklentilerin altında bir performans sergilediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için iyi bir fırsattı ama bu oyunla devam edemezdik. Çok şaşırdım, bu kadar bireysel hata yapmamamız lazımdı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı. Hak ettiğimiz mağlubiyet aldık. Bazı maçlarda gol atamayabiliriz, net pozisyon vardı ama Yatabare, Kone'yi görmedi. Yakaladık yani pozisyon" dedi.
"ANTALYASPOR DAHA ARZULUYDU"
Antalyaspor'un daha istekli oynadığını dile getiren Çalımbay, "Maalesef oyunun üstünlüğünü tam alamadık. Antalyaspor bizden daha arzulu oynadı, daha isteklilerdi" diye konuştu.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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