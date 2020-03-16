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16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak ettik

: Mağlubiyeti hak ettik

Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak ettik

'in 26. haftasının kapanış maçında deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan 'da teknik direktör , karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İstedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını belirten Çalımbay, "Bizim için iyi bir fırsattı ama bu oyunla devam edemezdik. Çok şaşırdım, bu kadar bireysel hata yapmamamız lazımdı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı. Hak ettiğimiz mağlubiyet aldık" dedi.

Teknik Direktörü , karşısında ortaya koydukları futbolla mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"

Bazı oyuncularının beklentilerin altında bir performans sergilediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için iyi bir fırsattı ama bu oyunla devam edemezdik. Çok şaşırdım, bu kadar bireysel hata yapmamamız lazımdı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı. Hak ettiğimiz mağlubiyet aldık. Bazı maçlarda gol atamayabiliriz, net pozisyon vardı ama Yatabare, Kone'yi görmedi. Yakaladık yani pozisyon" dedi.

"ANTALYASPOR DAHA ARZULUYDU"

Antalyaspor'un daha istekli oynadığını dile getiren Çalımbay, "Maalesef oyunun üstünlüğünü tam alamadık. Antalyaspor bizden daha arzulu oynadı, daha isteklilerdi" diye konuştu.

  1. 16.03.2020
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