Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak ettik

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşısında ortaya koydukları futbolla mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"

Bazı oyuncularının beklentilerin altında bir performans sergilediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için iyi bir fırsattı ama bu oyunla devam edemezdik. Çok şaşırdım, bu kadar bireysel hata yapmamamız lazımdı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı. Hak ettiğimiz mağlubiyet aldık. Bazı maçlarda gol atamayabiliriz, net pozisyon vardı ama Yatabare, Kone'yi görmedi. Yakaladık yani pozisyon" dedi.

"ANTALYASPOR DAHA ARZULUYDU"

Antalyaspor'un daha istekli oynadığını dile getiren Çalımbay, "Maalesef oyunun üstünlüğünü tam alamadık. Antalyaspor bizden daha arzulu oynadı, daha isteklilerdi" diye konuştu.