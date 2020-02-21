Sivasspor 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. oynanacak derbilerin yanı sıra zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla liderlik koltuğunu Trabzonspor'a kaptıran Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yiğidolar'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Süper Lig'de 23. hafta Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak mücadele ile açıldı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Yiğidolar, Alanyaspor karşısında yara sardı. Mücadeleyi Mert Hakan Yandaş'ın 9. dakikadaki penaltı golüyle kazanan Sivasspor, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Süper Lig'in 23. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Sivasspor 9. dakikada öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
28. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan Yasin Öztekin ile paslaşarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Marafona'da kaldı.
36. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza alanına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top direğin yanından farklı şekilde auta çıktı.
38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı civarından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 22:01
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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