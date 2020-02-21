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21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Sivasspor Sivasspor 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı

1-0 | MAÇ SONUCU

Sivasspor 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'in 23. oynanacak derbilerin yanı sıra zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sahasında 'u ağırladı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla liderlik koltuğunu Trabzonspor'a kaptıran Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yiğidolar'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş kaydetti.

'de 23. hafta Demir Grup ve Aytemiz arasında oynanacak mücadele ile açıldı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Yiğidolar, Alanyaspor karşısında yara sardı. Mücadeleyi Mert Hakan Yandaş'ın 9. dakikadaki penaltı golüyle kazanan Sivasspor, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 23. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Sivasspor 9. dakikada öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan Yasin Öztekin ile paslaşarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Marafona'da kaldı.

36. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza alanına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top direğin yanından farklı şekilde auta çıktı.

38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı civarından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 22:01
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