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21 Şubat 2020, Cuma
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'un penaltı hasreti sona erdi

Sivasspor'un penaltı hasreti sona erdi

'in 23. haftasında sahasında Aytemiz 'u konuk eden 'da 29 haftalık penaltı hasreti son buldu. 5. dakikada 'ın ortasına kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı.  Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Mert Hakan takımını 1-0 öne geçirdi.

'de 23. haftanın açılış maçında ile 'un karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

5. dakikada 'ın ortasına kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi mücadeleyi devam ettirirken, VAR hakemi pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti.

Zorbay Küçük, VAR ekranında pozisyonu inceledi ve ardından penaltı kararı verirken, Caulker'e sarı kart gösterdi.

SİVASSPOR 29 HAFTA SONRA PENALTI KAZANDI

Sivasspor bu kararın ardından Süper Lig'de 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.

Topun başına gelen Mert Hakan, topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

  1. 21.02.2020
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