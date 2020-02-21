Sivasspor'un penaltı hasreti sona erdi
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Sivasspor'da 29 haftalık penaltı hasreti son buldu. 5. dakikada Mert Hakan'ın ortasına Hakan Arslan kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Mert Hakan takımını 1-0 öne geçirdi.
Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.
5. dakikada Mert Hakan'ın ortasına Hakan Arslan kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük mücadeleyi devam ettirirken, VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti.
Zorbay Küçük, VAR ekranında pozisyonu inceledi ve ardından penaltı kararı verirken, Caulker'e sarı kart gösterdi.
SİVASSPOR 29 HAFTA SONRA PENALTI KAZANDI
Sivasspor bu kararın ardından Süper Lig'de 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.
Topun başına gelen Mert Hakan, topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
- 21.02.2020
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
- 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sivasspor'un penaltı hasreti sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.