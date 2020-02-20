Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok." ifadelerini kullandı.
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