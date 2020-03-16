Antalyaspor 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, Veysel Sarı'nın 81'de attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. 49 puanla haftayı 4. sırada kapatan Yiğidolar rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük fırsat teperek zirve yarışında ağır yara aldı. Akdeniz ekibi ise puanını 30'a yükseltip düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Sivasspor'da Marelo Goiano, 85'te çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor, 26. haftada konuk olduğu Antalyaspor'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Yiğidolar; Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı mağlubiyetle kapatıp büyük fırsat tepti.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi Antalyaspor'a üç puanı getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti.
Yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkaran Akdeniz ekibi haftayı 30 puanla 11. sırada tamamlayıp düşme hattından bir adım daha uzaklaştı.
2 haftadır kazanamayan Sivasspor ise haftayı 49 puanla 4. sırada kapattı.
GOIANO, DENİZLİ MAÇINDA YOK
Sivasspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Goiano, 85. dakikada rakibine yaptığı sert hareketin ardından ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Goiano ligde gelecek hafta oynanacak Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
28 MAÇ SONRA GOL ATAMADI
Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Sivasspor, 28 resmi maç sonra gol atamadı. Yiğidolar, son olarak 3 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandıramamıştı. Karşılaşma 0-0 sona ermişti.
Maçtan dakikalar...
7'nci dakikada Hakan Özmert ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top sol kale direğine çarparak auta gitti.
11'inci dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında, ceza alanı içinde Amilton'un vuruşu kale direğinden geri döndü. Dönen topu kaleci Samassa kontrol etti.
12'nci dakikada Kurdiashov'un pasında Fatih Aksoy kale önünde Podolski'yi düşürünce hakem
Özgür Yankaya tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısını dikkate alan hakem Yankaya, saha kenarındaki ekrandan pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
20'nci dakikada ceza alanı içinde Emre'nin pasında Yasin'in vuruşu, defansın müdahalesiyle az farkla üstten kornere gitti.
29'uncu dakikada Kudriashov'un pasında ceza alanı içi sol çaprazında Sinan Gümüş'ün şutu kaleci Samassa'dan kornere çıktı.
55'inci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşu üstten az farkla auta gitti.
71'inci dakikada Antalyaspor sol kanatta Hakan Özmert ile serbest vuruş kullandı. Kale önünde topa gelişine vuran Podolski'nin şutu üstten auta gitti.
77'nci dakikada Mert Hakan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yatabare, kendi topuyla rakip ceza alanına kadar girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
78'inci dakikada Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Claudemir'in sert şutu kaleci Boffin'de kaldı.
79'uncu dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Podolksi'nin şutunu kaleci Samassa taca tokatladı.
81'inci dakikada Sivasspor defans oyuncularının uzaklaştıramadığı topu Kurdiashov ceza alanı içinde kafa ile kale önüne indirdi. Topu önünde bulan Veysel Sarı'nın vuruşu ağlara gitti: 1-0.
85'inci dakikada Kurdiaspov'a sert giren Marcelo Gojano ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+2'nci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda kaleci Samassa başarılıydı.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 22:32
- İşte Ronaldinho'nun serbest kalmak için teklif ettiği para!
- Everton'dan flaş koronavirüs kararı! Karantinaya alınmıştı...
- Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol müsabakaları 1 Nisan'a kadar durduruldu
- Koronavirüsü yendiler! İşte Çin Ligi'nin başlama tarihi
- Altınordu 1-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antalyaspor 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.