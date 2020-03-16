Antalyaspor 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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1-0 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU

'in 26. haftasının kapanış maçında Fraport TAV sahasında 'u konuk etti. Seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, 'nın 81'de attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. 49 puanla haftayı 4. sırada kapatan Yiğidolar rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük fırsat teperek zirve yarışında ağır yara aldı. ekibi ise puanını 30'a yükseltip düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. 'da Marelo Goiano, 85'te çift sarıdan görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'de zirve mücadelesi veren , 26. haftada konuk olduğu 'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Yiğidolar; Trabzonspor, , Galatasaray ve 'ın puan kaybettiği haftayı mağlubiyetle kapatıp büyük fırsat tepti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi Antalyaspor'a üç puanı getiren golü 81. dakikada kaydetti.

Yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkaran ekibi haftayı 30 puanla 11. sırada tamamlayıp düşme hattından bir adım daha uzaklaştı.

2 haftadır kazanamayan ise haftayı 49 puanla 4. sırada kapattı.

GOIANO, DENİZLİ MAÇINDA YOK

Sivasspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Goiano, 85. dakikada rakibine yaptığı sert hareketin ardından ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Goiano ligde gelecek hafta oynanacak Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

28 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Sivasspor, 28 resmi maç sonra gol atamadı. Yiğidolar, son olarak 3 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandıramamıştı. Karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Maçtan dakikalar...

7'nci dakikada Hakan Özmert ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top sol kale direğine çarparak auta gitti.

11'inci dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında, ceza alanı içinde Amilton'un vuruşu kale direğinden geri döndü. Dönen topu kaleci Samassa kontrol etti.

12'nci dakikada Kurdiashov'un pasında Fatih Aksoy kale önünde Podolski'yi düşürünce hakem

Özgür Yankaya tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısını dikkate alan hakem Yankaya, saha kenarındaki ekrandan pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

20'nci dakikada ceza alanı içinde Emre'nin pasında Yasin'in vuruşu, defansın müdahalesiyle az farkla üstten kornere gitti.

29'uncu dakikada Kudriashov'un pasında ceza alanı içi sol çaprazında 'ün şutu kaleci Samassa'dan kornere çıktı.

55'inci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşu üstten az farkla auta gitti.

71'inci dakikada Antalyaspor sol kanatta Hakan Özmert ile serbest vuruş kullandı. Kale önünde topa gelişine vuran Podolski'nin şutu üstten auta gitti.

77'nci dakikada Mert Hakan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yatabare, kendi topuyla rakip ceza alanına kadar girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Claudemir'in sert şutu kaleci Boffin'de kaldı.

79'uncu dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Podolksi'nin şutunu kaleci Samassa taca tokatladı.

81'inci dakikada Sivasspor defans oyuncularının uzaklaştıramadığı topu Kurdiashov ceza alanı içinde kafa ile kale önüne indirdi. Topu önünde bulan Veysel Sarı'nın vuruşu ağlara gitti: 1-0.

85'inci dakikada Kurdiaspov'a sert giren Marcelo Gojano ikinci sarı karttan görerek oyun dışı kaldı.

90+2'nci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda kaleci Samassa başarılıydı.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 22:32
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