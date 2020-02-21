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21 Şubat 2020, Cuma
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’a 3 gün galibiyet izni

Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni

’in 23. haftasına galibiyeti ile başlayan Demir Grup ’da futbolculara üç gün izin verildi.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 23. hafta maçında sahasında 'u; Mert Hakan Yandaş golüyle 1-0 mağlup eden 'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara üç gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip 25 Şubat Salı günü saat 16.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başlayacak.

MKE Ankaragücü ile Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.
  1. 22.02.2020
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