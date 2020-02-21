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21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Her maç final havasında geçecek

: Her maç final havasında geçecek

Rıza Çalımbay: Her maç final havasında geçecek

1-0’lık galibiyeti sonrası konuşan , “Bütün amacımız ilk yarıda yakaladığımız seriyi yakalamak. Ligde kalan bütün maçlar zor geçecek. Her maç final havasında geçecek. Biz hazırız” dedi.

'in 23. haftasında DG sahasında 'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor , galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, "Takımımı tebrik ediyorum. Zaman zaman istediğimizi yapamasak bile hiçbir zaman mücadeleden kopmadık. Çok iyi mücadele ettik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Onu başardık. Takımımla gurur duyuyorum. Ligin ikinci yarısı başladıktan sonra 37 günde 10 maç oynadık. Bu maçların saatleri ve günleri bizleri zor duruma düşürecek durumdaydı. Bunları ne kadar söylesek de değiştirecek durumumuz olmadı. Takım çok yıprandı. Şu an da bile herkes çok yorgun bu süreçten dolayı. Herkes inanılmaz mücadele etti. Bundan sonra haftada bir maç oynayacağız. Artık dinlenme ve antrenman yapma fırsatı bulacağız. Biz bir aydır antrenman yapmadık. Sakat oyuncularımız da geldiği zaman alternatifli çok iyi kadro olacağız. Bütün amacımız ilk yarıda yakaladığımız seriyi yakalamak. Ligde kalan bütün maçlar zor geçecek. Her maç final havasında geçecek. Biz hazırız. Zoru başarıp ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen yapacağız" dedi.

"POZİSYON NET PENALTI"
Haftalar sonra penaltı kazandıkları sorulması üzerine Çalımbay, "Hakkımız ise verilsin ama hakkımız değilse de verilmesin. Pozisyonun net penaltı olduğu söylendi. Onu da iyi bir şekilde kullandık. 'ın penaltı sonrası yaptığı şey Aytemiz Alanyaspor'a değildi. O sadece Mert Hakan Yandaş'ın sevinci. O sevinci tribünlere yaptı. Biz her zaman Aytemiz Alanyaspor ile dostça, kardeşçe maçlarımızı oynamışızdır. Aynı şekilde de devam edecektir. Haftalardır alamadığımız galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Önemli olan bundan sonra kalan maçlarımız" cevabını verdi.

  1. 21.02.2020
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