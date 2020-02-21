Gol sevinci gündem olmuştu! Mert Hakan'dan açıklama geldi

Sivasspor, Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet hasretine Alanyaspor karşısında son verdi. Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle galibiyete uzanan Yiğidolar'da 25 yaşındaki futbolcunun gol sevinci gündeme oturmuştu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Mert Hakan, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

"BAZI KESİMLER BİZE SIRTINI DÖNDÜ"

Gol sevincinin Alanyaspor tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyen Mert Hakan, "Biz, sezonun ilk yarısını çok güzel bir şekilde geçirdik. 4-5 hafta kötü giden bir süreç oldu ve bazı kesimler bize sırtını döndü. Gol sevincim, kesinlikle Erol Hoca'ya yaptığım bir şey değildi. İçimde yaşadığım 4 haftalık bir şey var, onun için yaptım. Zaten gözlerimi kapatarak yaptım o hareketi. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim bütün Alanya camiasından." diye konuştu.

"MERT HAKAN, TARAFTARA YAPMIŞ HAREKETİ"

Mert Hakan'ın gol sevinci için konuşan Bulut, "Fazla söylenecek bir şey yok, kendisi bana anlattığına göre taraftarla problemi olmuş, onun için yapmış. Ben sadece bizim önümüzde olmaması gerektiğini söyledim. Onun söylediklerine inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



