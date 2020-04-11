Mecnun Otyakmaz: Emre ve Mert Hakan'ın kafalarını karıştıranlar var - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Sivasspor "Emre ve Mert Hakan'ın kafalarını karıştıranlar var!"

: Emre ve 'ın kafalarını karıştıranlar var

Mecnun Otyakmaz: Emre ve Mert Hakan'ın kafalarını karıştıranlar var

Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Özellikle transfer konusunda çarpıcı ifadeler kullanan Otyakmaz, Emre Kılınç ve Yandaş için "Kafalarını karıştıranlar var" şeklinde konuştu.

'da Başkan , sosyal medyadan yaptığı açıklamada transferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Teknik direktör ile yola devam etmek istediklerini belirten Otyakmaz, İstanbul takımlarıyla isimleri anılan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında da konuştu.

"RIZA HOCAMIZ DEVAM EDECEK"
"Rıza hocamız olağanüstü bir gelişme olmaz ise seneye bizimle devam edecek. biz öyle düşünüyoruz. Hocamız çocukken taraftarı olduğu sorunsuz ve iyi yönetilen bir kulübün başında. Erdoğan Yeşilyurt ile devam etmek istiyoruz.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando konusunda ise hocamız isterse kalması için gerekeni yaparız."

"GEREKİRSE TRT İLE DEVAM EDERİZ"
"Yayıncı kuruluşun ödeme yapamayacağı söylentisi kulağımıza geliyor. Her fırsatta bu tür oyunlara girmesi yayıncı kuruluş ailesine yakışmıyor. Kulüpler olarak gerekirse TRT ile yolumuza devam ederiz."

"KAFALARINI KARIŞTIRANLAR VAR"
"Emre ve Mert Hakan takımda kalmak isterse sözleşmemiz hazır. Henüz cevap vermediler. Kafalarını karıştıranlar var."

  1. 11.04.2020
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