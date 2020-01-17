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17 Ocak 2020, Cuma
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Lider sakata geldi

Lider Sivas sakata geldi

İkinci devreyi deplasmanında açacak lider 'da cezalı ve sakatların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu.

İkinci devreyi deplasmanında açacak lider 'da cezalı ve sakatların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu. Yiğido'nun önemli ismi Mert Hakan cezalı. Defans oyuncuları Aaron ve Goiano'nun yanı sıra orta saha Emre Kılınç ve kanat oyuncusu sakat. 'ın idmanlarda sürekli arayış içinde olduğu öğrenildi. Öte yandan sakatlığı süren Ukraynalı orta saha Rybalka'nın kontratı donduruldu. Bu sezon 3 maçta görev alan Portekizli golcü Vieira'nın da sözleşmesinin ise feshedileceği bildirildi.
  1. 17.1.2020
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