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10 Ocak 2020, Cuma
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Bakan Albayrak'a Sivas forması

Bakan Albayrak'a Sivas forması

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı , Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilgin, Bakan Albayrak'a 'de ilk yarıyı lider tamamlayan 'un 58 numaralı ve üzerinde yazan formasını takdim etti. Hediye için teşekkür eden Bakan Albayrak, "Ne kadar çok Anadolu'dan şampiyon çıkarsa, biz daha çok mutlu oluruz" dedi. Bilgin ise Sivasspor'un şampiyon olmasını çok arzuladıklarını vurgulayarak, "Şampiyon takımın formasını size hediye etmek istedik. İnşallah bu yıl şampiyon biz oluruz" diye konuştu.

  1. 10.1.2020
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