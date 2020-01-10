Bakan Albayrak'a Sivas forması
Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bilgin, Bakan Albayrak'a Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Sivasspor'un 58 numaralı ve üzerinde Berat Albayrak yazan formasını takdim etti. Hediye için teşekkür eden Bakan Albayrak, "Ne kadar çok Anadolu'dan şampiyon çıkarsa, biz daha çok mutlu oluruz" dedi. Bilgin ise Sivasspor'un şampiyon olmasını çok arzuladıklarını vurgulayarak, "Şampiyon takımın formasını size hediye etmek istedik. İnşallah bu yıl şampiyon biz oluruz" diye konuştu.
- 10.1.2020
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