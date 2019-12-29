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29 Aralık 2019, Pazar
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Sivasspor'a Mert Hakan Yandaş şoku!

Sivasspor'a Mert Hakan Yandaş şoku!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanılan Sivasspor - Göztepe karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekipte istenmeyen bir gelişme yaşandı... İlk yarıyı lider olarak kapatmayı garantileyen Yiğidolar'da Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi..

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı.

Ev sahibi takımda gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, transfer olmaması durumunda ligin 18. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında Sivasspor adına forma giyemeyecek.

  1. 29.12.2019
  2. Güncelleme: 29.12.2019 15:03
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