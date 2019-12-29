Sivasspor'a Mert Hakan Yandaş şoku!
Süper Lig'in 17. haftasında oynanılan Sivasspor - Göztepe karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekipte istenmeyen bir gelişme yaşandı... İlk yarıyı lider olarak kapatmayı garantileyen Yiğidolar'da Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi..
Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı.
Ev sahibi takımda gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, transfer olmaması durumunda ligin 18. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında Sivasspor adına forma giyemeyecek.
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 15:03
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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