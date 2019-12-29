Sivasspor 1-0 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ilk yarının son maçına çıkan Demir Grup Sivasspor, Göztepe karşılaşması öncesinde devreyi lider kapatmayı garantilemişti. Bu maçta da fire vermeyen Yiğidolar, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yatabere'nin 67. dakikada attığı golle kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte kırmızı beyazlı ekip, puanını 37 yaparken konuk ekip Göztepe 23 puanda kaldı.

MÜCADELEDEN ÖNEMLİ DAKİKALAR...

9'uncu dakikada sağdan Goiano'nun ceza alanına çevirdiği topu Mert Hakan filelere gönderdi, ancak, ofsayt bayrağı kalktı.

27'nci dakikada sağ kanattan hareketlenen Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

33'üncü dakikada Mert Hakan orta alandan sağda hareketlenen Goino'yu gördü. Onun sağdan içeriye ortaladığı topa bir kez daha Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

46'ncı dakikada soldan Fernando'nun pasında ceza alanında Fatih yerden vurdu, kaleci Beto topa sahip oldu.

49'uncu dakikada Göztepe atağında sol kanattan Berkan'ın ceza alanına gönderdiği top direkten oyun alanına döndü.

58'inci dakikada sağ kanattan Emre ceza alanına girdi, içeriye ortaladığı topa Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Beto çizgi üzerinde topu çelmeyi başardı.

62'nci dakikada Fernando ceza alanı dışından şutunu çıkardı, top yandan auta gitti.

66'ncı dakikada orta alanda topu rakibinden kapan Fatih'in ara pasında Kone ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sol tarafta uygun durumdaki Yatabare'ye aktardı. Yatabare topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

74'üncü dakikada ceza alanı dışından Emre çok sert ve düzgün vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

82'nci dakikada soldan Mert Hakan'ın pasında Emre hareketlendi. Ceza alanı ön çizgisinde sağ ayağı ile şutunu çıkardı, kaleci Beto topu üstten kornere çeldi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



SİVASSPOR ZİRVEDE BİTİRDİ

Alınan bu sonucun ardından puanını 37'ye yükselten Sivasspor, Süper Lig'in ilk devresini zirvede bitirmeyi garantiledi. 11. galibiyetini alan kırmızı beyazlılar 7 golü olan Yatabare ile sonuca gitti. Göztepe ise 23 puanda kaldı ve bu sezonki 6. yenilgisini aldı

Ligde ikinci sezonun açılış maçında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Mert Hakan Yandaş bu maçta görev alamayacak. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

* Demir Grup Sivasspor futbolcuları karşılaşma öncesi, 26 aralık günü halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48) için saygı duruşunda bulundu, asker selamı verdi.