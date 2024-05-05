Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 5 Mayıs Pazar 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 5 Mayıs Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Mayıs Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Mayıs Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 23:30
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 5 Mayıs Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 5 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 5 Mayıs Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Mayıs Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

5 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 5 Mayıs Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

59 - 27 - 22 - 30 - 26 - 24

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