Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması!
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde lider Sivasspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Yatabare'nin attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazanan Sivasspor'da, maç sonu adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'tan flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...
Süper Lig'in ilk devresini İzmir ekibi Göztepe karşısında kapatan Lider Sivasspor, mücadeleden 67. dakikada Yatabare'nin ayağından gelen golle 1-0 kazanmayı bildi. Perdeyi 3 puanla kapatan Yiğidolar ilk 17 haftayı lider bitirerek 2020'ye mutlu bir şekilde girmeyi garantiledi.
Öte yandan ligde ikinci sezonun açılış maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor'da transferin gözde ismi Mert Hakan yandaş gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü. Adı son dönemde Galatasaray ile sıkça anılan Yandaş ve Emre Kılınç maç sonu transferle alakalı soruya flaş bir yanıt verdi.
Seni 2020 yılında nerede göreceğiz sorusun Mert Hakan "Kulübümü yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz. Sivasspor'da, mutluyum. Transfer nasip işi. Kulübümüz her şeyin en iyisini bilir." şeklinde konuştu. Yıldız futbolcunun bu açıklaması 'Galatasaray'a kapıları kapattı' olarak yorumlandı.
Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia bir diğer isim Emre Kılınç ise yaptığı açıklamada "Transfer konusu yönetimde. Biz başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek istemiyoruz." dedi.
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 16:35
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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