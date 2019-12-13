Sivasspor’un 3 büyüklere karşı 81. sınavı
DG Sivasspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig’de 3 büyüklere karşı 81. sınavını verecek. Geride kalan maçlarda kırmızı-beyazlılar, 17 galibiyet elde etti.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ile ligde mücadele ettiği 27 müsabakada 5 defa galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılara 18 defa da mağlup olan Sivasspor, 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da rakibiyle yaptığı 14 lig maçını da kaybetti.
Sivasspor, Fenerbahçe'yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 27 karşılaşmanın 18'inde sarı-lacivertliler kazanan taraf olurken, 5 maç da
beraberlikle sonuçlandı.
Yiğidolar, Beşiktaş maçlarında ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez mağlup eden Sivasspor, bu galibiyetlerin 4'ünü 1-0'lık skorlarla elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde 13 defa yenildiği rakibinden 5 defa da beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, 3 büyükler karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.
Sivasspor'un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyetleri şöyle:
2005-2006 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1
2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1
2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0
2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1
2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0
2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0
2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2
2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1
2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0
2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1
2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1
2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
- 13.12.2019
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Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Toplam 4
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Beşiktaş.
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MAÇ SONUCU | Basel 2 - 0 Trabzonspor
Toplam 2
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Trabzon.
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29 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
engin o kadar çakmak atıldı Antalyaya ceza yok. Trabzon deplasman takımı ceza alıyor. Ya yok vallahi insanın aklıyla alay ediyorlar..
Sivasspor’un 3 büyüklere karşı 81. sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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