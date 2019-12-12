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12 Aralık 2019, Perşembe
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’da öncesi 'sarı alarmı!'

Sivasspor’da Fenerbahçe öncesi 'sarı alarmı!'

lideri DG ’da ile oynayacağı maç öncesinde , Kılınç, ve sınırında bulunuyor.

'in 15. haftasında , sahasında ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlılarda 4 futbolcu sınırında bulunuyor. Sivas ekibinde 3'er sarı kartı bulunan , Kılınç, ve , Fener karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları müsabakasında görev yapamayacak.

Teknik Direktör da bu futbolcuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Takımda ayrıca , geçtiğimiz haftaki maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düşmüştü ve Fenerbahçe maçında olmayacak.

  1. 12.12.2019
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