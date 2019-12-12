Sivasspor’da Fenerbahçe öncesi 'sarı alarmı!'
Süper Lig lideri DG Sivasspor’da Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando sarı kart sınırında bulunuyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay da bu futbolcuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.
Takımda ayrıca Hakan Arslan, geçtiğimiz haftaki Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düşmüştü ve Fenerbahçe maçında olmayacak.
- 12.12.2019
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Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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Toplam 2
Yorum
ismiMİZ yav he he
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Toplam 10
Yorum
Aytekin Sorumlu sensen " FATURAYI" öde " İSTİFA" et adam. Hiç bir öngörün tutmadı. Kulübü yine iflasın eşiğine getirdin.
Sivasspor’da Fenerbahçe öncesi 'sarı alarmı!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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