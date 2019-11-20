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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Sivasspor Haberleri Uğur Çiftçi: Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

: Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Uğur Çiftçi: Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

'in lideri Demir Grup 'un savunma oyuncusu , İstikbal Mobilya maçını kazanarak çıkışlarını sürdürüp taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

, kulüp tesislerindeki idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'u iyi yerlere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ligin 12. haftasında deplasmanda ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir gidişatımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Kayserispor maçı bizim için çok önem taşıyor. Lideriz evet ama lideriz diye söylememize gerek yok. Elimizden geleni yapıyoruz, bu da bize başarıyı getiriyor. İnşallah elimizden geleni yaparak Kayserispor maçından galip gelerek önümüzdeki maçlara hazırlanmak istiyoruz. Bu çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı ve yönetimi mutlu ederek Sivasspor'u iyi yerlere taşımak istiyoruz."

Uğur Çiftçi, rakiplerinin ligdeki durumuyla ilgilenmediklerini aktararak, "Rakip zor durumda ama bu bizi ilgilendirmiyor. Biz normal maçımıza hazırlanıyoruz, ona göre oynuyoruz. Takım seçip oynamıyoruz, büyük takımmış veya alt takımmış bizi ilgilendirmiyor. Her rakibi aynı görüp ona göre oynuyoruz. Takımdaki arkadaşlık, ortam iyi olunca başarı geliyor. Allah'a çok şükür iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." şeklinde konuştu.

ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor, 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli Aaron Appindangoye katılmadı.

  1. 20.11.2019
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