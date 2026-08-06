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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Guarino atağı

Guarino atağı

Sekongo ve Drapinski’yi kadrosuna katan Kırmızı Şimşekler, savunmaya bir takviye daha yaptı. Karadeniz ekibi, 22 yaşındaki İtalyan stoper Gabriele Guarino ile anlaştı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Guarino atağı

Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, Antoine Sekongo ve Igor Wojciech Drapinski'den sonra bir transferi daha bitirdi. Karadeniz ekibi, Empoli forması giyen İtalyan stoper Gabriele Guarino ile her konuda anlaştı. 22 yaşındaki oyuncunun külübü Empoli ile son görüşmelerinin yapıldığı ve imzanın an meselesi olduğu öne sürüldü. Tuttomercatoweb'in haberine göre Samsunspor, Guarino için Empoli ile 3 milyon euro karşılığında anlaştı. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla tüm kulvarlarda 37 maçta görev aldı.

SEKONGO: TÜM KALBİMLE GELDİM

Fransa ekibi Dunkerque'den Samsunspor'a transfer olan Antoine Sekongo, kırmızı-beyazlı formayı giymekten büyük gurur duyduğunu belirterek, mücadeleci oyun tarzı ve kazanma hırsıyla takıma katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi. Samsun hakkında da olumlu izlenimlere sahip olduğunu ifade eden 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, taraftarlara da seslendi. Hücumda gol ve asistlerle katkı vermek istediğini belirten Sekongo, "Buraya tüm kalbimle geldim. Sahada her şeyimi vererek başarılı bir sezon yaşamak istiyorum" dedi.

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