Hakemlere eğitim

MHK'nin, bu sezon terfi eden üst klasman ve klasman hakemlerinin bilişsel, iletişimsel ve fizyolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırladığı eğitim programı, Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
MHK'nin, bu sezon terfi eden üst klasman ve klasman hakemlerinin bilişsel, iletişimsel ve fizyolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırladığı eğitim programı, Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı.