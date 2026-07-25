Samsun’a tanıdık golcü

Transferin hareketli kulüplerinden Samsunspor, Süper Lig'de ilk 5 hedefi doğrultusunda dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Transferin hareketli kulüplerinden Samsunspor, Süper Lig'de ilk 5 hedefi doğrultusunda dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-Şimşekler, hücum hattını takviye etmek amacıyla İngiltere Championship kulüplerinden Preston forması giyen Milutin Osmajic'i gündemine aldı. Yönetimin, sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki Karadağlı milli golcünün transferini bitirme noktasına getirdiği öğrenildi. Bu sezon 28 maçta oynayan tecrübeli santrfor, 8 gol, 1 asist katkısı sağladı. Osmajic, kariyerinde Sutjeska, Cadiz, Vizela ve Bandırmaspor formaları da giydi. 1.86 boyundaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun devre arasında kiralık olarak 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da da ter dökerken, 14 maçta attığı 7 golle dikkatleri üzerine çekmişti.