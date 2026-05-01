Umudumuz var

Trendyol Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı şampiyonluk maçında ağırlayacak olan Samsunspor'da Basın Sözcüsü Suat Çakır, iddialı konuştu. Ligde 5'incilik iddialarının sürdüğünü belirten Çakır, "Bu yıl lige 5'incilik hedefi ile başladık ama biraz geriye düştük. Rakiplerimiz Başakşehir ve Göztepe'yle 6 puan var aramızda. İki rakibimizle de karşılaşacağız. Onları yenersek puan farkını kapatmış olacağımızı düşünüyorum. Halen bir umut var 5'incilik için. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

SAMSUN'DA TRİBÜN ŞOV

Samsunspor taraftarı, yarınki Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, kritik karşılaşma öncesinde koreografi ve tribün şovu yapacak. Taraftar gruplarından yapılan ortak açıklamada özetle, "Tribünlerimizde koreografi ve tribün şovu gerçekleştireceğiz. Taraftarlarımızın erkenden gelerek yerlerini alması kritik önem taşımaktadır" denildi.