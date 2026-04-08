Tek hedef 3 puan

Ligde ikinci devreye istediği gibi başlayamayan Samsunspor, yarın erteleme maçında, Karadeniz derbisinde konuk olacağı Çaykur Rizespor'u gözüne kestirdi. 2. yarıda 10 maçta sadece 2 kez kazanabilen ve 5 beraberlik, 2 yenilgi alan kırmızı- şimşekler, Rize'de mutlak galibiyet hedefliyor.

Geçen hafta Konyaspor karşısında 90+3'te kaçırdığı penaltıyla 1 puana razı olan Samsunspor, kalan haftalarda toparlanarak mümkün olan en fazla puanı toplamak amacında. Bu çıkışı Rize'de başlatmak isteyen Samsun temsilcisi, ardından düşme hattındaki Eyüpspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.