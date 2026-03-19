Haydi Samsunum

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında RayoVallecano'ya 3-1 mağlup olan Samsunsporumuz, bugün saat 23.00'te tarihi bir rövanşa çıkıyor. Dev maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Temsilcimiz, en az 2 farklı galibiyette turu uzatmalara götürecek ya da 3 ve daha farklı bir galibiyetle doğrudan çeyrek finale yükselecek.