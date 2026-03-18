İnancımız tam

Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, “İlk maçta 3-1’lik yenilgiyle zor bir maça çıkacağız. Buna rağmen tura inanıyoruz ve bu inancı sahaya yansıtacağız” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda yarın İspanya'daki tarihi rövanşta oynayacağımız Rayo Vallecano maçı için umut dağıttı. Madrid'de turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Samsunsporumuz'un Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Samsunspor'un bu noktaya gelmesi zaten önemli bir başarı ve bu başarıyı daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Oyuncularımızın göstereceği mücadeleyle birlikte iyi bir sonuç alacağız" dedi.

MOTİVASYON VE HIRSIMIZ YÜKSEK

Rayo karşısında yönetim, futbolcu ve taraftar olarak tur için savaşacaklarını vurgulayan Çakır, "İlk maçtaki yenilgi nedeniyle de bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Ancak buna rağmen hedefimiz ne olursa olsun turu geçmek. Takım olarak inanıyoruz ve bu inancı sahaya yansıtmak istiyoruz. Futbolcularımızın motivasyonu ve çalışma isteği oldukça yüksek. Hocamız, yönetimimiz ve en önemlisi de bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan muhteşem taraftarlarımızın desteğiyle bu turu geçmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

TARİHİ RÖVANŞ ALMAN STEGEMANN'IN

Samsunsporumuz'un Rayo Vallecano karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu. Tarihi rövanşı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. ardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak.

Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama...
Buruk'tan flaş karar! Liverpool maçı 11'i...
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 19. gün | İran'ın gölge lideri Ali Lacirani öldürüldü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi!
Saran: Vazgeçme şansımız yok!
