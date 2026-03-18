İnancımız tam

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda yarın İspanya'daki tarihi rövanşta oynayacağımız Rayo Vallecano maçı için umut dağıttı. Madrid'de turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Samsunsporumuz'un Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Samsunspor'un bu noktaya gelmesi zaten önemli bir başarı ve bu başarıyı daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Oyuncularımızın göstereceği mücadeleyle birlikte iyi bir sonuç alacağız" dedi.

MOTİVASYON VE HIRSIMIZ YÜKSEK

Rayo karşısında yönetim, futbolcu ve taraftar olarak tur için savaşacaklarını vurgulayan Çakır, "İlk maçtaki yenilgi nedeniyle de bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Ancak buna rağmen hedefimiz ne olursa olsun turu geçmek. Takım olarak inanıyoruz ve bu inancı sahaya yansıtmak istiyoruz. Futbolcularımızın motivasyonu ve çalışma isteği oldukça yüksek. Hocamız, yönetimimiz ve en önemlisi de bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan muhteşem taraftarlarımızın desteğiyle bu turu geçmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

TARİHİ RÖVANŞ ALMAN STEGEMANN'IN

Samsunsporumuz'un Rayo Vallecano karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu. Tarihi rövanşı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. ardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak.