Dişimize göre

KONFERANS Ligi son 16 turunda Samsunsporumuz, İspanya'dan R.Vallecano ile eşleşti. İlk maç 12 Mart'ta Samsun'da rövanş ise 19 Mart'ta İspanya'da yapılacak.

1924'te kurulan Madrid ekibi R.Vallecano, 25 haftası geride kalan La Liga'da 26 puanla 15. sırada. Konferans Ligi'nde 5. olarak direkt son 16'ya kaldılar. Takımda öne çıkan isimler; 10 gol, 7 asistle oynayan 33 yaşındaki İspanyol orta saha Garcia ve 9 gol, 2 asist katkısı sağlayan 28 yaşındaki İspanyol orta saha De Frutos.

Temsilcimiz turlarsa, Slovenya'dan Celje, Yunanistan'dan AEK galibiyle eşleşecek.

ÇİFTE BAYRAM

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, A Spor'da katıldığı canlı yayında Rayo Vallecano eşleşmesi için umut dağıttı. Çapa, "Bu şehrin Samsunspor ile ne kadar gurur duyduğunu çok iyi biliyoruz ve taraftarların tribünde olduklarında takımı ne kadar ateşlediğini defalarca kez yaşadık.

12 Mart'ta da Samsunspor'u yalnız bırakmayacaklardır.

19 Mart'ta çifte bayram gerçekleştirebileceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Hem güzel bir Ramazan Bayramı olmuş olur hem de bir sonraki turda oynayacağımız rakipler kağıt üzerinde daha kolay görünüyor" diye konuştu.