CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Dişimize göre

Dişimize göre

KONFERANS Ligi son 16 turunda Samsunsporumuz, İspanya'dan R.Vallecano ile eşleşti. İlk maç 12 Mart'ta Samsun'da rövanş ise 19 Mart'ta İspanya'da yapılacak.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Dişimize göre

KONFERANS Ligi son 16 turunda Samsunsporumuz, İspanya'dan R.Vallecano ile eşleşti. İlk maç 12 Mart'ta Samsun'da rövanş ise 19 Mart'ta İspanya'da yapılacak.

1924'te kurulan Madrid ekibi R.Vallecano, 25 haftası geride kalan La Liga'da 26 puanla 15. sırada. Konferans Ligi'nde 5. olarak direkt son 16'ya kaldılar. Takımda öne çıkan isimler; 10 gol, 7 asistle oynayan 33 yaşındaki İspanyol orta saha Garcia ve 9 gol, 2 asist katkısı sağlayan 28 yaşındaki İspanyol orta saha De Frutos.

Temsilcimiz turlarsa, Slovenya'dan Celje, Yunanistan'dan AEK galibiyle eşleşecek.

ÇİFTE BAYRAM

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, A Spor'da katıldığı canlı yayında Rayo Vallecano eşleşmesi için umut dağıttı. Çapa, "Bu şehrin Samsunspor ile ne kadar gurur duyduğunu çok iyi biliyoruz ve taraftarların tribünde olduklarında takımı ne kadar ateşlediğini defalarca kez yaşadık.

12 Mart'ta da Samsunspor'u yalnız bırakmayacaklardır.

19 Mart'ta çifte bayram gerçekleştirebileceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Hem güzel bir Ramazan Bayramı olmuş olur hem de bir sonraki turda oynayacağımız rakipler kağıt üzerinde daha kolay görünüyor" diye konuştu.

F.Bahçe'li yıldıza N. Forest kancası!
İşte Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı 11'i!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Demokrasiye, toplumsal yaşama ve ekonomiye büyük darbe: 28 Şubat'ı unutmayacağız!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! 00:49
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... 00:49
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 00:49
Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi! Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:49
12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'ı yendi! 12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'ı yendi! 00:49
Daha Eski
RAMS Başakşehir ikinci yarıda açıldı RAMS Başakşehir ikinci yarıda açıldı 00:49
Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar! 00:49
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 00:49
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! 00:49
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! 00:49
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 00:48