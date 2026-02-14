CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 08:43
Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrıldığını duyurdu. Alman teknik adamın başında olduğu Karadeniz ekibi, son olarak deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a 3-1 kaybetmişti. Samsunspor, ligde çıktığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Thomas Reis, geçtiğimiz sezon takımın başına geçmiş ve takımı Samsunspor, 24-25 sezonunda ligi 3. sırada bitirmişti.

Samsunspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Akyazı'da 6 puanlık derbi!
Çakar'dan kırmızı kart yorumu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bakırköy'de otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Tedesco'dan dev derbi öncesi cesur plan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu futbola şapka çıkarılır" "Bu futbola şapka çıkarılır" 08:55
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 01:02
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 01:01
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 01:01
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 01:01
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:01
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 01:01
Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! 01:01