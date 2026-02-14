Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrıldığını duyurdu. Alman teknik adamın başında olduğu Karadeniz ekibi, son olarak deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a 3-1 kaybetmişti. Samsunspor, ligde çıktığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Thomas Reis, geçtiğimiz sezon takımın başına geçmiş ve takımı Samsunspor, 24-25 sezonunda ligi 3. sırada bitirmişti.

Samsunspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.