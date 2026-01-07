5 transfer yapacağız

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Şartlar oluşursa 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Fikstür yoğunluğu da ikinci devrede daha dengeli olacak. Sezon başında belirlediğimiz ilk beş hedefi koruyor ve bu hedefe ulaşacak güce sahip olduğumuza inanıyoruz" dedi.
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Şartlar oluşursa 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Fikstür yoğunluğu da ikinci devrede daha dengeli olacak. Sezon başında belirlediğimiz ilk beş hedefi koruyor ve bu hedefe ulaşacak güce sahip olduğumuza inanıyoruz" dedi.