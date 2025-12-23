CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Musaba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Samsunspor'dan açıklama geldi

Musaba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Samsunspor'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anthony Musaba hakkında Samsunspor'dan resmi açıklama yapıldı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 11:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Musaba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Samsunspor'dan açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de ligin ilk yarısının en çok dripling yapan ve adam geçen oyuncuların başında gelen Anthony Musaba'nın adı Fenerbahçe ile geçiyor. Yurt içi serbest kalma maddesi 6 milyon euro, yurt dışı serbest kalma maddesi ise 5 milyon euro olduğu öğrenilen Musaba'nın geleceğiyle alakalı Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa açıklamada bulundu. Veysel Bilen ve Fuat Çapa, Fenerbahçe cephesinden kendileriyle iletişime geçilmediğini dile getirdiler.

BİLEN: "MUSABA'DAN GİTMEK İSTEDİĞİNE DAİR BİR TALEP GELMEDİ"

Anthony Musaba'dan gitmek istediğine dair bir talep gelmediğini dile getiren Veysel Bilen, "Herkes her şeyi söylüyor. Muhtemelen bu menajerle alakalı bir durum. Şimdiye kadar Fenerbahçe'den bize resmi temas gelmedi. Direkt federasyonla iletişim halindeyseler bir yetkimiz yok. Musaba ile görüşecek bir durum söz konusu değil. Musaba, sözleşmesi devam eden profesyonel bir oyuncumuz. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bunu Fenerbahçe kullanır mı? Fenerbahçe'den Samsunspor'a da her gün oyuncu getiriyorlar. Bunların çoğu ya menajer oyunu oluyor ya da oyuncu kendini öne çıkartmak için oluyor. Ne Musaba'dan gitmek istediğine dair bir talep geldi ne menajeri Fenerbahçe ile görüştüğünü söyledi ne de Fenerbahçe'den serbest kalma maddesini kullanacaklarına yönelik bir centilmenlik geldi" dedi.

Fuat Çapa ise konu hakkında, "Anthony Musaba konusunda bize gelen resmi bir şey yok. Başkanımız açıkladı. Yazılan ve çizilenler haricinde bize resmi bir teklif yok" diye konuştu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da kendileriyle iletişime geçilmediği, Fenerbahçe'nin direkt oyuncu ile temas halinde olup, serbest kalma maddesini kullanacağını söylediği öğrenildi.

Bu sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den transfer edilen Anthony Musaba, Samsunspor forması ile çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan etki ederken başarılı dripling, adam geçme gibi birçok hücum istatistiğinde en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor
Dünya devi Skriniar'ı istiyor!
DİĞER
Galatasaray’da Mauro Icardi kararı! İstediği maaş belli oldu
İmralı Heyeti önce Adalet Bakanlığı'na sonra TBMM'ye gidiyor! Masada yasal ve hukuki düzenlemeler var
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! 11:50
Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor 11:45
Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! 11:35
Göztepe savunmada zirvede! Göztepe savunmada zirvede! 11:19
Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 11:14
Galatasaray ligin ilk yarısında lider! Galatasaray ligin ilk yarısında lider! 11:04
Daha Eski
Knueppel NBA tarihine geçti! İşte gecenin sonuçları Knueppel NBA tarihine geçti! İşte gecenin sonuçları 11:02
F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi F.Bahçe İrfan Can için kararını verdi 10:56
Geleceğin Sporcuları Minderde! Geleceğin Sporcuları Minderde! 10:26
G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer... G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer... 10:18
Kick boksçulardan Türkiye derecesi! Kick boksçulardan Türkiye derecesi! 10:14
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! 09:54