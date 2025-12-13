Yunanlılar çıldırdı

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'un erken öne geçtiği maçta AEK Atina'ya 2-1 yenilmesi, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Maçın ardından Yunan medyası, AEK'nın vasat bir performans sergilemesine rağmen geri dönüşle kazanmasını coşkuyla kutladı ve bu galibiyeti ön plana çıkardı. Novasports zaferi "geri dönüş" vurgusuyla kutlarken, Sport24 ve Kathimerini ise Türkiye'deki zorlu deplasmandan alınan galibiyeti "büyük zafer" olarak nitelendirdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'un erken öne geçtiği maçta AEK Atina'ya 2-1 yenilmesi, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Maçın ardından Yunan medyası, AEK'nın vasat bir performans sergilemesine rağmen geri dönüşle kazanmasını coşkuyla kutladı ve bu galibiyeti ön plana çıkardı. Novasports zaferi "geri dönüş" vurgusuyla kutlarken, Sport24 ve Kathimerini ise Türkiye'deki zorlu deplasmandan alınan galibiyeti "büyük zafer" olarak nitelendirdi.
