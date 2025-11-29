Tarih yazıyor!

Samsunsporumuz, UEFA Konferans Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor. İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olan kırmızı-şimşekler, 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçtiği rakibi karşısında şanssız bir şekilde 2-2 berabere kalırken, namağlup takımlardan Mainz ve Celje'nin mağlubiyeti sonrasında yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle play-off'u daha önceden garantileyen Samsunsporumuz, ilk 8 yolunda da dev bir adım attı. Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 11 Aralık'ta Yunanistan'dan AEK Atina'yı ağırlayacak. Ardından 18 Aralık'ta Almanya'dan Mainz'e konuk olacak ve lig etabını tamamlayacak.

PUANDA 2. SIRADA

G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in ülke puanına yaptıkları katkılar belli oldu. Konferans ligi'nde nağmağlup lider bir şekilde yoluna devam eden temsilcimiz Samsunsporumuz, 7 bin 875 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

UEFA'DAN 4.5 MİLYON KASADA

Kırmızı beyazlı temsilcimiz, Avrupa'da hatırı sayılır bir gelirin de sahibi oldu. Samsunspor, Konferans'ta ayakbastı olarak 3.17 milyon euro gelir elde etmişti. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1 milyon 333 bin euro kazanan kırmızı- şimşekler, toplamda 4 milyon 503 bin euro'yu kasasına koydu.