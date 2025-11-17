Kritik viraj

UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans zaferleriyle göğsümüzü kabartan Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de de 4. sırada yer alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kırmızı Şimşekler, yoğun bir maç trafiğine giriyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa da mücadele eden kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupası maçları ile birlikte 31 gün içinde 5'i deplasman, 4'ü iç saha olmak üzere 9 karşılaşma oynayacak. Samsunspor, başarılı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'i yakın takip altında. 26 yaşındaki Hollandalı sol stoper, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında sergilediği istikrarlı performansla başta Süper Lig takımları olmak üzere Avrupa'dan teklifler alıyor. Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Drongelen'in Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp yönetimi, uygun şartların oluşması halinde Ocak ayında oyuncuyu satabileceğini belirtti.