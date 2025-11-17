CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Kritik viraj

Kritik viraj

Süper Lig’in yanısıra UEFA Konferans Ligi’nde de önemli işlere imzasını atan Samsunspor’u milli aranın ardından son derece yoğun bir maç fikstürü bekliyor

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kritik viraj

UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans zaferleriyle göğsümüzü kabartan Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de de 4. sırada yer alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kırmızı Şimşekler, yoğun bir maç trafiğine giriyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa da mücadele eden kırmızı-beyazlılar, Türkiye Kupası maçları ile birlikte 31 gün içinde 5'i deplasman, 4'ü iç saha olmak üzere 9 karşılaşma oynayacak. Samsunspor, başarılı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'i yakın takip altında. 26 yaşındaki Hollandalı sol stoper, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında sergilediği istikrarlı performansla başta Süper Lig takımları olmak üzere Avrupa'dan teklifler alıyor. Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Drongelen'in Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp yönetimi, uygun şartların oluşması halinde Ocak ayında oyuncuyu satabileceğini belirtti.

REKLAM - Türk Telekom
Aslan Arias için transfer planını belirledi!
DİĞER
Yıldız oyuncu için Galatasaray'a servet! Transfer rekorunu kırabilir...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
Daha Eski
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30
Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir 00:30
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! 00:30
Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... Alman basınından flaş Icardi iddiası! G.Saray... 00:30
A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! 00:30