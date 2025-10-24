CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! Tanguy Coulibaly...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada sakatlanan Tanguy Coulibaly için Karadeniz ekibinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 16:36
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada sakatlanan Tanguy Coulibaly için Karadeniz ekibinden açıklama geldi.

İŞTE SAMSUNSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Oyuncumuz Tanguy Coulibaly, dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakasında FC Dynamo Kyiv karşılaşmasında sol dizinden sakatlanmıştır.

Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, oyuncumuzun sol diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) 3. derece yırtık tespit edilmiştir.

Tanguy Coulibaly'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

