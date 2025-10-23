CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Haydi Samsun

Haydi Samsun

Samsunsporumuz Konferans Ligi 2. maçında 22.00'de Ukrayna'dan D.Kiev'i ağırlayacak. Legia'yı yıkan şimşekten bir zafer daha bekliyoruz

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Haydi Samsun

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, 2. maçında bugün saat 22.00'de Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Ukrayna'dan D.Kiev'i ağırlayacak. İzlanda'dan Kristjansson'un yöneteceği maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Konferans Ligi'ne Polonya'da Legia Varşova zaferiyle başlayan Samsunsporumuz'da kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif ve Eyüp Aydın, kurallar gereği yok. Sakatlıkları bulunan Ntcham, Ceesay ve Bedirhan Çetin de D.Kiev karşısında forma giyemeyecek. Bir diğer sakat futbolcumuz Zeki Yavru'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

REKLAM - İdefix
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
G.Saray'dan evinde dev zafer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tammy döndü Tammy döndü 07:40
G.Saray'dan evinde dev zafer! G.Saray'dan evinde dev zafer! 00:38
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 00:38
Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! 00:38
Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! 00:38
Arda-Kenan düellosunda kazanan R. Madrid! Arda-Kenan düellosunda kazanan R. Madrid! 00:38
Daha Eski
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 00:38
G.Saray'ın kasası doldu! G.Saray'ın kasası doldu! 00:38
G.Saray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel sıralama G.Saray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel sıralama 00:38
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 00:38
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 00:38
Beşiktaş Konya'da umutlarını tazeledi! Beşiktaş Konya'da umutlarını tazeledi! 00:38