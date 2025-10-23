Haydi Samsun

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, 2. maçında bugün saat 22.00'de Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Ukrayna'dan D.Kiev'i ağırlayacak. İzlanda'dan Kristjansson'un yöneteceği maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Konferans Ligi'ne Polonya'da Legia Varşova zaferiyle başlayan Samsunsporumuz'da kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif ve Eyüp Aydın, kurallar gereği yok. Sakatlıkları bulunan Ntcham, Ceesay ve Bedirhan Çetin de D.Kiev karşısında forma giyemeyecek. Bir diğer sakat futbolcumuz Zeki Yavru'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.
