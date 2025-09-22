CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor 90+3'te

Samsunspor 90+3’te

Samsunspor, Karagümrük karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Gümrük, 81'de Fofana'yla eşitledi. 90+3'te Musaba ağları sarsıp, tribünleri sevince boğdu.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Samsunspor 90+3’te

Süper Lig'de düşüşteki iki takım Samsun'da kozlarını paylaştı. Karagümrük, 32'de Atakan'ın kullandığı kornerde Satka'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı-şimşekler, 52'de bu sefer Gümrük'te Anıl kendi ağlarını sarstı. 54'te yeni transfer Cherif Ndiaye, siftah yapıp takımını öne geçirdi: 2-1. 73'te Tomasson, direğe takıldı. 81'de Karagümrük, Fofana'yla eşitliği sağladı. 90+3'te Musaba, Tomasson'un pasında fileleri havalandırıp, tribünleri coşturdu. Samsunspor, 3 maç sonra kazanıp 4. sıraya çıkarken, Karagümrük ise üst üste 3. kez yenildi.

Yenik duruma düştüğü Karagümrük karşısında 90+3. dakikada Musaba'nın golüyle galip gelen Samsunspor, Süper Lig'de 4. sıraya yükseldi.

