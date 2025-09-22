Samsunspor 90+3’te

Süper Lig'de düşüşteki iki takım Samsun'da kozlarını paylaştı. Karagümrük, 32'de Atakan'ın kullandığı kornerde Satka'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı-şimşekler, 52'de bu sefer Gümrük'te Anıl kendi ağlarını sarstı. 54'te yeni transfer Cherif Ndiaye, siftah yapıp takımını öne geçirdi: 2-1. 73'te Tomasson, direğe takıldı. 81'de Karagümrük, Fofana'yla eşitliği sağladı. 90+3'te Musaba, Tomasson'un pasında fileleri havalandırıp, tribünleri coşturdu. Samsunspor, 3 maç sonra kazanıp 4. sıraya çıkarken, Karagümrük ise üst üste 3. kez yenildi.

