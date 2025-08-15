CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor TRANSFER HABERLERİ | Samsunspor Albert Posiadala'yı 1 yıllığına kiraladı

TRANSFER HABERLERİ | Samsunspor Albert Posiadala'yı 1 yıllığına kiraladı

Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 18:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Samsunspor Albert Posiadala'yı 1 yıllığına kiraladı

4 yeni transferini açıklayacak Samsunspor'un Afonso Sousa'dan sonraki ikinci transferi de belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 22 yaşında oyuncunun lisansını çıkarttı. Buna göre Posiadala, bu sezon boyunca kaleci Okan Kocuk ile birlikte forma rekabetine girecek.

Kariyerine Polonya'nın Pogon Siedlce takımında başlayan Posiadala, sırasıyla Swit Nowy Dwor ve Wisla Pulawy formaları giydi. Son olarak Norveç ekiplerinden Molde'de forma giyen 1,93 boyundaki file bekçisi, bu zamana kadar 62 resmi müsabakada kalesini korudu.

REKLAM - Türk Telekom
M. City'den Ederson ve transfer açıklaması!
DİĞER
Burcu Kıratlı'dan samimi itiraflar: Aşk için şehir değiştirdim, kariyerime ara verdim!
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Trump uçağa bindi
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 17:44
G.Saray'da yıldız isim sözleşme yeniledi! G.Saray'da yıldız isim sözleşme yeniledi! 17:26
G.Saray o transferden vazgeçti! G.Saray o transferden vazgeçti! 17:21
F.Bahçe Nene transferinde anlaşma sağladı F.Bahçe Nene transferinde anlaşma sağladı 16:52
M. City'den Ederson ve transfer açıklaması! M. City'den Ederson ve transfer açıklaması! 16:41
F.Bahçe'de ayrılık! F.Bahçe'de ayrılık! 16:23
Daha Eski
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 15:54
Fırtına'dan 19'luk orta sahaya teklif! Fırtına'dan 19'luk orta sahaya teklif! 15:42
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! 15:38
Türkiye - Japonya U21 maçı yayın bilgileri! Türkiye - Japonya U21 maçı yayın bilgileri! 14:26
G.Saray Basketbol Takımı sezonu açıyor! G.Saray Basketbol Takımı sezonu açıyor! 14:26
Arda Turan'dan özür açıklaması! Arda Turan'dan özür açıklaması! 14:08