Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Süper Samsun

Süper Samsun

Geçen yılın flaş ekibi, yeni sezona da iyi başladı. Samsunspor, konuk ettiği ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni Mouandilmadji ve Holse'nin golleriyle mağlup etti. Başkent ekibinin tek golünü Metehan attı.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Süper Samsun

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada penaltıdan Mouandilmadji ve 67. dakikada Holse kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 88. dakikada Metehan'dan geldi.

FURKAN'DAN SİFTAH

İlk maçından galip ayrılan Samsunspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı şimşekler haftaya Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Antalyaspor'u ağırlayacak. Öte yandan Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki futbolcusu Furkan Ayaz Özcan, 82. dakikada oyuna girdi. Genç futbolcu, Trendyol Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

