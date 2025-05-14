Reeder Samsunspor: Artık sahne Avrupa!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini bildirdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun artık sahne Avrupa...Şehrimiz, taraftarlarımız ve başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık ve başardık. Ve şimdi Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz."
Bir Hayal Daha Gerçeğe Döndü: SAMSUNSPOR AVRUPA'DA! 🔴⚪️ Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti! Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun, artık sahne Avrupa! 🌟 Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız… pic.twitter.com/R6vjKUUMwm— Reeder Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) May 14, 2025