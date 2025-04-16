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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Sınıf atladık

Sınıf atladık

Samsunspor sınıf atladı. Şampiyonluğa oynayacak, Avrupa kupalarına gidecek. Ama bazıları bu yükselişi istemiyor. Bizi daha bu yolda ilerleyemeden ezmeye çalışıyorlar.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Sınıf atladık

Ligde 4 maçtır kazanamayan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında Anadolu kulüplerinin büyümesinden rahatsızlık duyulduğunu öne sürdü. Yıldırım, "Samsunspor sınıf atladı. Herkes görüyor. Şampiyonluğa oynayacak, Avrupa kupalarına gidecek. Ama bazıları bu yükselişi istemiyor. Bizi daha bu yolda ilerleyemeden ezmeye çalışıyorlar. F.Bahçe'nin Sivas maçı var ama konuşulmuyor. Tüm hafta G.Saray maçı üzerinden üzerimize gelindi. Bu bilinçli bir gündem. Bugüne kadar üç büyükler saldırdı. Her bir Anadolu kulübünün başkanı geri çekiliyor, sessiz kalıyor. Yüksel Yıldırım geri çekilmiyor. Bükemiyorlar, gıcık oluyorlar" dedi.

GENİŞ BİR KADRO KURACAĞIZ

Başkan Yüksel Yıldırım, transfer yasaklarının kalktığını, geniş ve kaliteli bir kadro kuracaklarının da müjdesini verdi. Yüksel Yıldırım, "Hata yapmazsak 3. ya da 4. olup Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'ya gidersek farklı, gidemezsek farklı transfer planımız var. Gidemezsek 17 kişilik güçlü bir kadro kuracağız. İlk 11 oynayacak, kulübeye baktığında hocanın 6-7 güveneceği oyuncusu olacak. Altyapıdan çocuklarla geniş bir kadro kuracağız" şeklinde iddialı konuştu.

ŞİMŞEK'TE HEDEF 2'DE 2

Trendyol Süper Lig'de bu hafta düşme hattındaki Alanyaspor'a konuk olacak Samsunspor, ardından yine düşmeme mücadelesi veren Bodrum'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarını hedefleyen kırmızı-şimşekler, iki maçtan 6 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.

ALMAN'LA DEVAM

Yüksel Yıldırım, teknik direktör tercihini yabancılardan yana kullanmak istediğine de dikkat çekti. Gisdol'un ardından bir diğer Alman çalıştırıcı Reis'le yükselen bir ivmeleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Özellikle Alman ekolü önceliğim" ifadelerini kullandı.

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