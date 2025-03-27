Avrupa dopingi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Avrupa hedefini gerçekleştirmeleri halinde kulübün önünün çok açık olduğunu vurguladı. Başkan Yıldırım, "Holse için şu an 5 milyon gördük. Ama Avrupa'da oynarsa 10 milyon üzerinde alacağımızı düşünüyoruz. Ben 2.5 milyon euro bonservis vererek aldım zaten. Holse'ye MLS'ten resmi teklif geldi ama kabul etmedik. 2 sene daha olan kontratını 4'e çıkarmak istiyoruz. Ama Avrupa'ya gidemezsek tabii ki farklı düşünceler içine girebiliriz. Her sene 2-3 oyuncu satmalıyız ki ayaklarımızın üstünde duralım. Finansal açıdan güçlü olmalıyız" dedi.

TAKIMIN YÜZDE 90'INI YETİŞTİRECEĞİZ

Transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Yüksel Yıldırım, "11 pozisyona 5'er tane, bazılarına daha çok oyuncu baktık. Nisan ve Mayıs ayında şöyle bir acelemiz olacak. 10 maçımız var diyelim, 5-6 hafta sonra Avrupa'ya gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Play-offlar Temmuz ortasında filan oynanacak. Lig Ağustos'ta açılacak. Haziran'da sezonu açmamız lazım. Takımın yüzde 90'ını sezon başına yetiştirmek istiyoruz. Avrupa'ya gidemezsek kadromuzu 17 kişi yapmak istiyoruz. Üstünü akademiden tamamlayacağız" diye konuştu.

AFRİKA'DAN 6-7 OYUNCU ALDIK

Samsunspor'da çok iyi bir altyapı yaptık. Türkiye'de belki ilk 5'e girer. 5 tane saha var altyapıda. Fransa'nın Toulouse kulübüyle anlaşmamız var, faydaları dokunuyor. Toulouse, dünyanın sayılı akademilerinden biri. Herkes takım kuruyor, biz kulüp kuruyoruz. 6-7 oyuncu aldık Afrika'dan, şu an geliyorlar, yoldalar. İçlerinde iyi çocuklar var. Ancak bunları transfer edemiyoruz. Maalesef FIFA A takıma transfer yasağı uygularken akademiye de uyguluyor. Artık yasak kalktı. 'Samsunspor 1 Temmuz'da transfer yapabilir' yazısını aldık."

AMACIMIZ YETİŞTİRİCİ OLMAK

"Futbol Akademisi'nin başına Cedric diye bir Fransız getirdik. PSG'de yetkiliydi. Akademiyi yapılandırıyoruz. Amacımız sportif başarı değil yetiştiricilik. Türkiye'de gençlere değer veriliyor gibi ama yanlış yapılıyor. Çünkü U19'dan sonrası yok."

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Samsunspor gibi kendimizi ligde ilk 4 içinde bulduk. Hedefimiz play-off'lara kalıp Ligue 1'i zorlamak. Kupada inanılmaz bir başarıya imza attık. Yarı finalde 1 Nisan'da PSG ile oynayacağız. İyi ki Dunkerque'ü aldım. İzlenme rekorları kırıyor."