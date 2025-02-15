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Haberler Samsunspor Hedef Avrupa

Hedef Avrupa

Samsun’un 8 golle en skoreri olan Mouandilmadji, “İnşallah güzel bir performans göstermeye devam eder, Avrupa’ya gideriz” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Hedef Avrupa

Süper Lig'de 3. sıradaki ligin flaş ekibi Samsunspor'un yarın deplasmandaki Konyaspor maçı öncesi Çadlı golcüsü Mouandilmadji, umut dağıttı. Şimşeklerde 22 maçta 8 gol, 4 asistle oynayan 26 yaşındaki yıldız santrfor, "Ligdeki pozisyonumuzu korumamız gerekiyor. Önümüzdeki maçların hepsini kazanmamız gerekiyor, hepsi olmasa bile en azından birçoğunu kazanmalıyız ki Avrupa'ya gidebilelim. Ligin geri kalanında her şey mümkün. İnşallah güzel bir performans göstermeye devam eder, ligin sonunda Avrupa'ya gideriz" dedi. Mouandilmadji, şu an için geleceğiyle ilgili bir şey düşünmediğini ve Samsunspor'da mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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