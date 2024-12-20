Tek hedef 3 puan

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2024 yılının son maçı olan, yarın kozlarını paylaşacakları Sivasspor karşısında 3 puanla ayrılarak hedefledikleri 42 puana bir an önce ulaşmak istediklerini vurguladı. Sivas deplasmanına 3 puan için gideceklerinin altını çizen Reis, "Sivasspor karşılaşması zor olacak. Takımı hazırlamak da bu dönemde zor oldu çünkü rakibimiz bir hoca değişikliğine gitti. Eyüpspor maçının ardından verdiğimiz 3 günlük aranın ardından güzel antrenmanlar yaptık. Son maçımızı istemediğimiz bir sonuçla kaybettik. Bir maçı kaybettikten sonra galip gelebilmeyi daha önceden gösterdik. Yeniden bunu göstermek istiyoruz. Bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Sivas karşısında kazanarak hedefledikleri 42 puana bir an önce ulaşmak istediğini belirten Alman teknik adam, "Sivas maçından galibiyetle ayrılmak birincil hedefimiz. Ligde çok iyi takımlar var ve her maç çok zor geçiyor. Eyüpspor maçının analizlerini yaptık. Yanlış ve doğrularımızı takımla değerlendirdik. O maçta çok sayıda gol fırsatını değerlendiremedik. Hedefimize ulaşmak için daha fazla puan almak istiyoruz. Yılın son maçından galibiyetle ayrılıp hem benim hem de takımın hedefi olan ilk hedefimize en çabuk şekilde ulaşmış oluruz" diye iddialı konuştu.

BİZİM PERFORMANSIMIZ ÖNEMLİ

"Sivasspor, yeni bir hoca ile çalışmaya başladı. Bazı oyuncular Bülent Uygun döneminde fazla süre alamıyordu. Yeni hocayla daha fazla süre bulacaklarından kendilerini göstermek isteyecekler. Bu da Sivas adına bir avantaj olabilir. Rakibin performansından çok bizim performansımız bizim için önemli. Performansımızı sahaya yansıtmak istiyoruz."