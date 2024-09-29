Müthiş dönüş

Ligin iki formda takımı Samsun'da kozlarını paylaştı. Göztepe, 13'te Zeki'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. 27'de Ntcham'ın şutu direkten döndü. 28'de Marius 1-1 yaptı. 41'de Göztepe Romulo'yla tekrar üstünlüğü sağladı ilk yarı bu skorla sona erdi. İKİNCİ yarı ise kırmızı-şimşeklerin müthiş geri dönüşüne sahne oldu. Göz-Göz, 50'de Juan'la farkı ikiye çıkardı. 60'ta Romulo direğe takıldı. 70'te Ntcham, 80'de Schindler ve 90+1'de yine Ntcham, kırmızı- şimşekleri 4-3'lük müthiş zafere ulaştırdı.

THOMAS REİS: PES ETMEDİK

Samsunspor'a namağlup gelen Göztepe'yi müthiş bir geri dönüşle 4-3 yenen Samsunspor'da teknik direktör Reis, "Benim için önemli olan bir şey varsa o da hiç vazgeçmemek. 90 dakika ciddiyeti elden bırakmadık" dedi.

6 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Maçın 5. dakikasında Göztepeli oyuncu Solet'in Zeki Yavru ile hava mücadelesinde kafasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan çıkması nedeniyle kurallar gereği misafir takım 6 oyuncu değişikliği yaptı.

MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Samsunspor- Göztepe karşılaşmasını protokol tribününden takip etti. İtalyan teknik adam, önceki gün de Sivasspor-Başakşehir maçında tribündeydi.