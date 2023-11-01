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Samsunspor Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü evinde ağırlayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını devam ettirdi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:26
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Samsunspor Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı takımdan ayrı fitness çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını 2 Kasım Perşembe günü yapacağı antremanla sürdürecek.

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