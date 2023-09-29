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Sergen ısrarı

Samsunspor teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Kırmızı-beyazlılar, 50 yaşındaki hocaya teklif yaptı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
Sergen ısrarı

Ligde Antalyaspor yenilgisi sonrasında Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayıran Yılport Samsunspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kırmızı-şimşekler, Beşiktaş'ı şampiyon yapan başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ı getirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Yalçın'a teklifini ileten Karadeniz ekibi, 50 yaşındaki hocanın yanıtını bekliyor. Daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcılığını üstlenen Murat Şahin ise Yılport Samsunspor'la görüşen başarılı hoca için "Anadolu'da çalışmayı çok düşünmüyor, hedeflerine uygun bir kulübü bekliyor" dedi. Öte yandan kırmızı-beyazlıların adayları arasında yer alan Aykut Kocaman'ın, "Çalışmayı düşünmüyorum" diye teklifi reddettiği öğrenildi.

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