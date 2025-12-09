CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

CANLI | Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Monaco-Galatasaray maçını TRT 1 canlı izle araması hız kazandı. Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam TRT 1’de şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçı uydu üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 frekans bilgileri büyük önem taşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 12:44
CANLI | Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı takip et!

Monaco-Galatasaray maçını TRT 1 canlı izle araması hız kazandı. Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam TRT 1'de şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçı uydu üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 frekans bilgileri büyük önem taşıyor. GS'nin kritik karşılaşması öncesi "TRT 1 canlı yayın, TRT 1 uydu ayarı, GS Monaco maçı şifresiz mi?" soruları yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele olan Monaco – Galatasaray maçı TRT 1'de şifresiz canlı yayımlanacak. Bu nedenle milyonlarca taraftar TRT 1 canlı izle linki ve uydu cihazları için gerekli TRT 1 frekans bilgilerini araştırıyor. GS'nin Avrupa'daki önemli sınavını kaçırmak istemeyenler "TRT 1 frekansı nasıl ayarlanır? GS maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1 canlı yayın detayları, frekans ayarları ve karşılaşmaya dair en son bilgiler…

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı günü (bugün) oynanacak. Monaco-Galatasaray maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MONACO-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma TSİ ile 23:00'te başlayacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Monaco-Galatasaray maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT 1 televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak internet üzerindeden de izleyicilerle buluşan TRT 1 şifresiz izlenme özelliğiyle sayesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

GS MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Spor Kulübü maç günü paylaşımı

AS Monaco maç günü paylaşımı

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

