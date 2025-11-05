Karabağ - Chelsea maçı CANLI izle! Şampiyonlar Ligi Karabağ - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ Chelsea maçı nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan dorukta! Karabağ FK, sahasında dev İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk ediyor. Karşılaşma, 5 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak ve Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak. Maç, hem Chelsea'nin grup liderliği yolundaki hedefini hem de Karabağ'ın sürpriz arayışını belirleyecek. Chelsea, Benfica ve Ajax karşısında aldığı galibiyetlerle moral buldu ve bu karşılaşmadan da 3 puan çıkararak ilk sekize kalma şansını artırmak istiyor. Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise güçlü rakibi karşısında taraftar desteğiyle sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ - Chelsea maçı nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ-Chelsea maçını izlemek için tıklayın!

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 5 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak ve Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARABAĞ-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ - Chelsea maçı tabii Spor, kanal(lar)ından yayınlanacak. Karabağ FK-Chelsea maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KARABAĞ CHELSEA MAÇI NASIL İZLENİR?

Yeni nesil dijital platform Tabii, artık spor tutkunlarına da hitap ediyor. Özellikle milli maçlar, belgeseller, spor analiz programları ve özel röportajlar Tabii Spor sekmesi altında izlenebiliyor.

⚽ KARABAĞ - CHELSEA MAÇI: GURBANOV'UN EKİBİ ZORLU SINAVDA

Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta Azerbaycan'a taşınıyor. Karabağ FK, Çarşamba günü Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu'nda İngiltere'nin güçlü temsilcisi Chelsea'yi konuk edecek. Uzun yıllardır takımın başında bulunan teknik direktör Gurban Gurbanov, bu sezon iki önemli galibiyete imza atarak dikkat çekti. Ancak bu kez karşılarında, Avrupa'nın en formda takımlarından biri olan Chelsea olacak.

Karabağ, İngiliz takımlarına karşı oynadığı yedi maçın tamamını kaybetti ve son altı karşılaşmada gol sevinci yaşamadı. Bu karşılaşmalar arasında 2017-18 Şampiyonlar Ligi sezonunda Chelsea'ye karşı alınan 6-0 ve 4-0'lık yenilgiler de yer alıyor. Aradan geçen yıllar, Azerbaycan ekibine tecrübe kazandırsa da bu maç, tarihsel olarak onların en zorlu mücadelelerinden biri olacak.

Yine de Karabağ, gruptaki ilk iki maçta Benfica'yı 3-2, Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek moral buldu. Her ne kadar son maçlarında Athletic Bilbao'ya 3-1 yenilseler de, son haftalarda gösterdikleri hücum performansı, Chelsea karşısında skor bulabileceklerinin sinyalini veriyor.

🔵 CHELSEA FORMDA: MARESCA'NIN TAKIMI AVRUPA'DA SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Chelsea cephesinde ise moraller yüksek. Enzo Maresca yönetimindeki Maviler, sezonun ilk haftasında Bayern Münih'e karşı alınan mağlubiyetin ardından hızlı bir toparlanma sürecine girdi.

Ardından Benfica'ya karşı 1-0, Ajax'a karşı 5-1 gibi etkileyici sonuçlar elde eden İngiliz devi, grup aşamasında üst üste üçüncü galibiyetini alarak turnuvanın ilk sekiz sırasına yükselmeyi hedefliyor.

Chelsea, hafta sonunda Premier Lig'de Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Şimdi gözler, Bakü deplasmanında alınacak galibiyete çevrilmiş durumda. Takım, bu sezon Avrupa'da ilk deplasman zaferini elde etmek istiyor.

Üstelik Chelsea, 2019 UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i 4-1 yenerek Bakü'de unutulmaz bir başarıya imza atmıştı. Bu da taraftarlarına, şehre dönüş öncesi ekstra bir güven veriyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR VE OLASI SENARYOLAR

Chelsea, mevcut puan durumu itibarıyla averaj farkı nedeniyle ilk sekizin dışında yer alıyor. Ancak Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Inter, Arsenal ve Real Madrid gibi takımların olası puan kayıpları, Maviler için önemli bir fırsat yaratabilir.

Maresca'nın ekibi, Bakü deplasmanında üç puanı hanesine yazdırarak hem avantajını artırmak hem de üst üste üçüncü Avrupa galibiyetini almak istiyor.

Öte yandan Gurbanov'un öğrencileri, ev sahibi avantajını kullanarak İngiliz takımlarına karşı tarih yazma hedefinde olacak. Takımın hücum hattındaki formu, Chelsea savunmasını zorlayabilecek düzeyde.