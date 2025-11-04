PSG-Bayern Münih MAÇI CANLI İZLE | PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Son şampiyon Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Alman futbolunun köklü ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmediği için bu karşılaşma, zirve yarışının en kritik virajlarından biri olarak dikkat çekiyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG, taraftarı önünde kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Öte yandan Vincent Kompany ile yeni bir yapılanma içine giren Bayern Münih ise bu sezon çıktığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak PSG-Bayern Münih maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Bayern Münih maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Diaz; Jackson