Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Bayern Münih MAÇI CANLI İZLE | PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Bayern Münih MAÇI CANLI İZLE | PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde hata yapmak istemeyen iki takım da namağlup serilerini sürdürmeyi amaçlıyor. Son şampiyon olarak sahaya çıkacak Luis Enrique'nin öğrencileri, evinde 3 puan almayı hedefliyor. Vincent Kompanıy yönetiminde bu sezon tüm maçlarını kazanan Alman ekibi ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Öte yandan futbolseverler, "PSG-Bayern Münih maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:18
PSG-Bayern Münih MAÇI CANLI İZLE | PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Son şampiyon Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Alman futbolunun köklü ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmediği için bu karşılaşma, zirve yarışının en kritik virajlarından biri olarak dikkat çekiyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG, taraftarı önünde kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Öte yandan Vincent Kompany ile yeni bir yapılanma içine giren Bayern Münih ise bu sezon çıktığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Bayern Münih maçı

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak PSG-Bayern Münih maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Bayern Münih maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-Bayern Münih maçı hangi kanalda

PSG-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Diaz; Jackson

PSG-Bayern Münih maçı nasıl, nereden izlenir

